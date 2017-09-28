شاهد.. احتفالية مميزة في بيشة باليوم الوطني 87

المواطن - نواف آل مثاعي - عدسة : محمد الدوسري

نظمت محافظة بيشة بالتعاون، مع إدارة التعليم بالمحافظة، مساء أمس، احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني 87، بمشاركة كافة الإدارات والجهات الأمنية والخدمية، حيث انطلقت المسيرة الوطنية بشوارع المحافظة بمشاركة محافظ بيشة، ومنسوبي الإدارات الحكومية والجهات الأمنية وأهالي المحافظة، وصولًا إلى مقر الاحتفال بحديقة الخالدية، رافعين راية التوحيد عاليًا.

كما اكتست سيارات الجهات الحكومية والدراجات النارية والهوائية والخيول المشاركة في الاحتفال باللون الأخضر، إضافة إلى الأناشيد الوطنية التي تتغنى بها الفرق المشاركة.

وافتتح محافظ بيشة المعرض “الوطني” المعد بهذه المناسبة، والذي شاركت به العديد من الجهات الأمنية الحكومية والجمعيات ولجان التنمية ومكتب التعليم.

واستهلت فقرات الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ونيابة عن الجهات المشاركة ألقى مدير تعليم بيشة نايف الهاجري كلمة الاحتفال، رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وأمير منطقة عسير، وسمو نائبه، وكافة الشعب السعودي بمناسبة هذا اليوم المجيد لهذا الوطن الغالي الذي يطل علينا كل عام، مذكرًا أبناء هذا الشعب بالملاحم البطولية التي سطرها صقر الجزيرة الملك الراحل عبدالعزيز ووحد فيها هذا الوطن الغالي.



وأضاف: معاهدين الله ثم معاهدين ولاة أمرنا على السمع والطاعة وبذل أرواحنا ودمائنا فداءً لهذا الوطن المعطاء، داعين الله لجنودنا البواسل المرابطين على كافة الثغور الداخلية والخارجية النصر والتمكين والثبات، كما نسأله جل في علاه أن يرد كيد كل حاسد أو حاقد في نحره، وأن يحفظ لبلدنا أمنها واستقرارها في ظل هذه الحكومة الراشدة، معربًا عن شكره للجان المنظمة ولجميع من ساهم وشارك في هذا الحفل.

وعقب ذلك توالت فقرات الحفل بقصائد شعرية ومشاركة لأبناء الجاليات اليمنية بالمحافظة، كذلك تم تكريم أبناء شهداء الوطن.

واختتم الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية بالعرضة السعودية بمشاركة الجميع.

ومن جهته، أقامت جامعة بيشة احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني 87، برعاية مدير الجامعة الدكتور، أحمد نقادي، وحضور محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة ووكلاء الجامعة والعمداء ورؤساء المراكز ومديري الإدارات والطلاب.

واشتمل الحفل على كلمة لمدير الجامعة، رفع فيها التهاني للقيادة الرشيدة والشعب السعودي بهذه المناسبة، واصفًا ما شهدته المملكة من تنمية على مر العصور، ثم ألقى محافظ بيشة كلمة رفع فيها التهاني لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه والشعب السعودي الوفي.

وأعرب عن شكره للجامعة على هذه اللوحة الوطنية التي تعبر عن مشاعر أهالي بيشة كافة، ثم أُلقيت قصيدة فصحى للدكتور محمد آل عجيم، ثم أوبريت عن الوطن شارك فيه الجميع.







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