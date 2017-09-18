شاهد.. الاتحاد يسدد بدل تدريب ماركينيو

المواطن - جدة

رد نادي الاتحاد، على قرار لجنة غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بشأن دفع مستحقات المحترف البرازيلي ماركينيو لاعب العميد السابق.

وحول نادي الاتحاد اليوم مبلغ 500 ألف ريال لصالح نادي روما الإيطالي، كبدل تدريب للمحترف البرازيلي الذي انضم لصفوف العميد موسم 2015 قادماً من الذئاب.

وسدد الاتحاد المبلغ تفاديًا للعقوبات، التي قد يتم فرضها من قبل الاتحاد الدولي، والتي بدورها ستمنع العميد من المشاركة في دوري أبطال آسيا النسخة المقبلة.

يذكر أن البرازيلي ماركينيو انضم للاتحاد موسم 2015 قادماً من روما الإيطالي، ولكنه لم يحصل على مستحقاته التي بلغت حاليًا قرابة مليون و177 ألف يورو، فقرر المغادرة.







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