شاهد الصور .. الترفيه تستعرض ماضي المملكة وحاضرها وتستشرف مستقبلها في احتفال اليوم الوطني

المواطن - الرياض

في أضخم عمل مسرحي استعرضت هيئة الترفيه ماضي وحاضر ومستقبل المملكة في احتفال اليوم الوطني من خلال فعالية “ملحمة وطن” والتي أقامتها للعائلات للمرة الأولى في “استاد الملك فهد الدولي بالرياض”، التي عرضت يومي 23 و24 سبتمبر الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وعرضت فعالية “ملحمة وطن” في احتفال اليوم الوطني والتي دخل إليها الجمهور مجاناً، 3 فترات زمنية رئيسية الأولى تروي حكاية الجزيرة العربية، والفصل الثاني من الملحمة يروي قصة توحيد المملكة العربية السعودية على يد مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – طيب الله ثراه- ولوحة الفصل الأخير تناولت رؤية السعودية 2030 المستقبلية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- وسط تمازج مميز جمع الضوء بالصوت بأداء فني لم يشاهد من قبل، والذي غمر نفوس الحاضرين والمشاهدين بالمشاعر الوطنية.

وتعاون المخرج السعودي منير القحطاني والمخرج اللبناني مروان الرحباني، وبمشاركة 4 ممثلين رئيسيين، وأكثر من 500 عارض سعودي، و40 طفلا، ويعتبر من أكبر العروض المسرحية في احتفال اليوم الوطني السابع والثمانين.

ولأهمية البعد التنظيمي لإنجاح المناسبة، قامت الهيئة بتحديد 5 بوابات رئيسية منفصلة لدخول الجمهور من العائلات والأفراد، في احتفال اليوم الوطني وعمل على تنظيم الحدث 1100 شخص من الرجال والنساء من بينهم رجال أمن وسلامة.

كما وفرت الهيئة 30 عربة طعام لتوزيع الوجبات الساخنة السريعة مجاناً، وناقلاً رسميًا للفعالية “كريم” بمبلغ رمزي.

واستطاعت الهيئة العامة للترفيه أن تنظم فعاليات ملحمة وطن وفق طريقة الاستعراضات المسرحية العالمية، وسط حضور عائلي ملأ المدرجات في احتفال اليوم الوطني.

وتم تجهيز الفعالية رغم ضخامة الإعداد الفني واللوجيستي في وقت قياسي قصير، مع مراعاة الإجراءات الاحترافية والجودة العالية في عمليات التنفيذ، وسخرت الهيئة كافة إمكانياتها لنقل الفعالية الضخمة على الهواء مباشرة للمشاهدين في داخل المملكة وخارجها، وفق استخدام أحداث تقنيات الإخراج والتصوير المعتمدة عالمياً في مثل هذه المناسبات. حيث تم إجراء تغيير لوجيستي جذري في موقع الفعالية ليتماشى مع العرض المسرحي الكبير المرافق، حيث بلغ طول المسرح 70 متراً، مزوداً بـ 5 شاشات عملاقة بلغ ارتفاعها 22 مترًا، بمشاركة 40 من الجمال والخيول في بعض الفصول.







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