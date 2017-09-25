شاهد.. النصر يستعد لمواجهة الشباب بمران تكتيكي

المواطن - الرياض

واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباته، مساء اليوم، استعدادًا للمواجهة التي ستجمعه مع فريق الشباب يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الخامسة لدوري المحترفين السعودي.

وخلال مران اليوم ركز البرازيلي روجيرو المدرب المؤقت للفريق على النواحي التكيكية، والتي سبقها مجموعة من التدريبات البدنية.

كما شهد المران قيام اللاعبين بأداء عدد من الجمل الفنية التي تعتمد على المراوغة والتمريرات البينية من قبل المهاجمين، ومحاولة استخلاص الكرة من المدافعين.

وعقب ذلك قام المدرب البرازيلي بتقسيم الفريق لمجموعتين تواجها في مناورة تكتيكية من شوطين، شهدت تطبيق أساليب متنوعة على الجانبين الهجومي والدفاعي لمدة تخطت الساعة.

وفي أعقاب المران عقد الأمير فيصل بن تركي، رئيس النادي، جلسة موسعة مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق، بحضور عدد من قيادات النادي.







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