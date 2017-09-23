شاهد بالصور.. أمير الرياض يرعى سيرة مجد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، مساء أمس، احتفالاً باليوم الوطني السعودي 87 للمملكة، باستاد جامعة الملك سعود بالرياض تحت شعار “سيرة مجد”، في احتفالية اشتملت على عرض نماذج متنوعة لأبرز ما تفوقت وأبدعت فيه المملكة العربية السعودية خلال الأعوام الماضية وما ستقدمه في السنوات المقبلة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وكان في استقبال سموه عند وصوله الأميرة نوف بنت فيصل آل سعود وأعضاء جمعية الغد للشباب، وجمع من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي والسعادة، وفور وصول سموه دشّن الفعالية بالحجر الخاص الذي أكمل صورة الحفل، ثم اطلع سموه على شرح موجز لما تحتويه الفعالية من أقسام مختلفة ضمت العديد من الجهات الحكومية والأهلية المتميزة عارضة أبرز ما تقدمه في مجالها.

وأعرب المدير العام للجمعية رياض العبدالكريم عن شكره لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على حضوره الكريم لرعاية فعالية سيرة مجد. وقال: “إنَّ الرعاية امتداد لاهتمام سموه باليوم الوطني السعودي، وأن المشاركة في مثل تلك الفعاليات واجب وطني وديني مطلوب من الجميع.