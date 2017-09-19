شاهد بالصور .. الملك يرأس لأول مرة جلسة مجلس الوزراء في موعدها الجديد

المواطن - الرياض

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم لأول مرة جلسة مجلس الوزاء في موعدها الجديد.

وكانت موافقة المقام السامي قد صدرت في وقت سابق على تغيير موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية إلى يوم الثلاثاء بدلاً من الاثنين.

جاء ذلك بهدف إتاحة الوقت الكافي للأمانة العامة للمجلس والجهات الحكومية الأخرى للتحضير للجلسة، وتعزيز الأداء الحكومي والتكامل في عمل جميع مؤسسات الدولة.

وكان مجلس الوزراء قد اتخذ اليوم العديد من القرارت المهمة أبرزها الموافقة على أن تُودع المبالغ المخصصة لمبادرات الشراكات مع القطاع الخاص في ميزانية وزارة الإسكان، وهي :(مبادرة عقد شراكات مع مطورين مع القطاع الخاص على أراضي الوزارة ، ومبادرة تحفيز تطوير منتجات سكنية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء ، ومبادرة تحفيز تطوير المنتجات السكنية على أراضي القطاع الخاص ، ومبادرة تطوير الأراضي الوزارية) – للسنة المالية الحالية والسنوات القادمة في حساب الشركة الوطنية للإسكان على دفعات يتم الاتفاق عليها بين وزارة الإسكان ووزارة المالية، وبإشراف اللجنة الإشرافية المكونة بموجب الأمر السامي رقم (13411) وتاريخ 19 / 3 / 1438هـ.







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