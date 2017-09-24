شاهد بالصور .. توقف الحركة المرورية بمحاذاة كورنيش جدة

المواطن - وليد الفهمي - جدة

تحولت المنطقة المحاذية لكورنيش جدة الى حمراء على خرائط قوقل.

وتسبب توافد المحتفلين باليوم الوطنين في ايقاف حركة المرور بشكل كامل في منطقة الكورنيش من دوار النورس وحتى حرس الحدود جنوب الحمراء .

وكانت الاجهزة الامنية استعدت ومنذ وقت مبكر في بخطة أمنية لضبط ما قد يحدث من تجاوزات وممارسات سلبية والتي قد تعكر صفو فرحة اليوم الوطني . و أكدت مصادر “المواطن” أنه جرى تكثيف التواجد الأمني للدوريات الامنية والمرور الرسمية والسرية في كافة أرجاء محافظة جدة والتي تشهد كثافة عالية ومنها ( منطقة الكورنيش ، ابحر ، المنطقة التاريخية ) والاسواق والمجمعات التجارية. ويأتي ذلك من أجل الحفاظ على سلامة زوار محافظة جدة والمتنزهين .







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :