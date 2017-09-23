شاهد بالصور.. رئيس هية الترفيه يشرف شخصيًا على فعاليات الاحتفال باليوم الوطني

المواطن - الرياض

أشرف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أحمد بن عقيل الخطيب، على تجهيزات الهيئة للفعاليات التي ستقام خلال اليوم الوطني تحت عنوان “خلها بالأخضر، حيث زار عدداً من المواقع التي ستقام فيها الفعاليات.

ووقف الخطيب على تجهيزات الأنشطة والفعاليات وعاين التحضيرات ووجه فرق العمل المختلفة بتقديم جميع ما يلزم لنجاح كافة الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه للاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، مشيدا ومثمناً الدور المتميز الذي تقوم به كافة الجهات بالتعاون مع الهيئة للاستعداد للفعاليات التي تحظى بعناية خاصة من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد حفظه الله.

واطلع الخطيب على كافة البرامج التي ستقام خلال الفعاليات المختلفة التي تحتضنها 17 مدينة ومحافظة في المملكة، والتي تشمل 4 فئات رئيسية؛ هي العروض المسرحية والعروض الحية التفاعلية وأنشطة المغامرات، بالإضافة إلى المهرجانات المختلفة، والتي من المتوقع أن يحضرها أكثر من مليون ونصف زائر.

وبعد الاطلاع على التحضيرات والاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه : “أهنئ مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والشعب السعودي والمقيمين بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا، أدام الله عزك يا وطن، ولا زلت في أمن ورخاء في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله.

وأضاف: وبهذه المناسبة نظمت الهيئة العامة للترفيه مجموعة متنوعة من الفعاليات في مدن المملكة احتفالاً بالوطن”.

يذكر أن الهيئة العامة للترفيه تقيم عددا من الفعاليات والمهرجانات في مختلف مدن المملكة احتفالا بمرور 87 عاما على توحيد المملكة العربية السعودية، والتي يمكن الاطلاع عليها بزيارة الرابط التالي (هنا).







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