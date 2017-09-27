شاهد بالفيديو .. مداخلتان للشيخ المغامسي حول قيادة المرأة للسيارة والتأصيل الشرعي لها

المواطن - الرياض

أكد فضيلة الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، أن قيادة المرأة للسيارة مباح بالاتفاق، ولم يقل أحد من أهل العلم إنه محرم عينًا، إنما حُرم في زمن ما بسبب المفسدة، مشددًا على أن الأمر السامي بالسماح للمرأة بالقيادة جاء فيه أن الدولة حريصة على تنفيذ القرار وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وهو ما يعني إزالة المفسدة التي كان يخشاها العلماء من قبل.

مداخلة الشيخ صالح المغامسي لتوضيح الناحية الشرعية لقيادة المرأة#معالي_المواطن pic.twitter.com/4kNNi2dfx1 — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) September 27, 2017

وأضاف المغامسي، في مداخلة هاتفية ببرنامج “معالي المواطن” المذاع على شاشة إم بي سي، أن الأمر لا يوجد به خير محض أو شر محض، ولكن المفاسد تقل أمام مصالح ومنافع الناس، فضلًا أن رأي كبار العلماء كان الجواز، كما أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤتمن على البلاد والعباد، وسيكون وراء القرار خير للبلاد.

وفي سياق متصل، نشر فضيلة الشيخ صالح المغامسي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، فيديو يبين التأصيل الفقهي لمسألة قيادة المرأة للسيارة.



وكان قد وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك السعودية بالسماح للمرأة بالقيادة، مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها.







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