شاهد.. بر الشرقية تطلق قافلة في حب الوطن للاحتفال باليوم الوطني 87

المواطن - الشرقية

أطلقت جمعية البر بالمنطقة الشرقية قافلة في حب الوطن بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ87 حيث انطلقت القافلة مساء السبت الماضي بفرع الجمعية بمحافظة بقيق للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني بالمحافظة.

وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان أن قافلة “في حب الوطن” تتضمن زيارات من منسوبي الجمعية وإدارتها للدوائر الحكومية والمستشفيات وغيرها من المؤسسات عرفانًا وحبًا لهذا الوطن ولتنمية روح الانتماء لهذا الوطن بأبنائها من المستفيدين ومنسوبيها.

ومن جانبه، أوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي فيصل بن مقبل المسند أن بر الشرقية حرصت على تنفيذ الزيارات الميدانية عبر “قافلة في حب الوطن” التي تجوب مدن المنطقة الشرقية للاحتفال باليوم الوطني وذلك من خلال فروع الجمعية بالشرقية حيث تستهدف الجمعية من خلال القافلة تنفيذ زيارات وفعاليات للاحتفال باليوم الوطني من خلال فرع الجمعية بالدمام “دار الخير” وفرعها بالخبر “مبرة الإحسان” وفروع الجمعية بأم الساهك وعنك والنعيرية ورأس تنورة وبقيق.

وقال المسند إن هذه الزيارات تأتي ضمن خطة إدارة العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي بالجمعية لتفعيل الزيارات الميدانية لا سيما في المناسبات الوطنية وذلك مشاركة من الجمعية في العمل المجتمعي وتنميته.

القافلة تزور الدفاع المدني والمستشفيات بالخبر

وأوضح الشيخ عادل المحيسن مدير فرع جمعية البر بالخبر “مبرة الإحسان” أن المبرة نفذت زيارات لبعض المستشفيات بالخبر تضمنت زيارة 18 يتيمًا ويتيمة من أبناء الجمعية للمستشفيات والدفاع المدني بالخبر ضمن مبادرة “قافلة في حب الوطن” التي أطلقتها جمعية البر بالمنطقة الشرقية للاحتفال باليوم الوطني الـ87.

وأضاف المحيسن أن هذه الزيارات أدخلت البهجة والسرور على المرضى بالمستشفيات في اليوم الوطني كما أدخلتها أيضًا على الأيتام أنفسهم حيث نمت هذه المشاركة المجتمعية مشاعرهم الوجدانية والوطنية، فيما رحب رجال الدفاع المدني بزيارة أبناء الجمعية بهذه المبادرة الوطنية التي تحل في ذكرى اليوم الوطني للبلاد.

القافلة تشارك في احتفالات بقيق باليوم الوطني

واستمرت مسيرة قافلة “في حب الوطن” ببقيق حيث شاركت القافلة في احتفالات اليوم الوطني بمحافظة بقيق من خلال منسوبي وأبناء الجمعية ببقيق حيث شاركوا في احتفالات المحافظة.

وقال مدير فرع جمعية البر ببقيق محمد راشد البوعلي إن الاحتفالات تضمنت مسيرة بالسيارات وعرضًا للأناشيد الوطنية ومباريات رياضية تنافسية حيث سلم محافظ بقيق كأس الاحتفالات للفريق الفائز في جو مليء بالوطنية والانتماء.

حب المواطنين للوطن برأس تنورة

وأكد تركي علي التركي مدير فرع جمعية البر برأس تنورة أن قافلة في حب الوطن حرصت في رأس تنورة على تسجيل مشاعر المواطنين في ذكرى اليوم الوطني الـ87 حيث أطلقت الجمعية بالفرع لوحة اكتتاب ليسجل من خلالها أبناء الوطن مشاعرهم في هذه الاحتفالات الوطنية.

وأضاف التركي أن لوحة الاكتتاب شهدت إقبالًا كبيرًا من أهالي وأبناء محافظة رأس تنورة من كافة فئات المجتمع.

جدير بالذكر أن القافلة ستواصل مسيرتها خلال هذا الأسبوع للاحتفال باليوم الوطني، حيث من المقرر للقافلة أن تصل أم الساهك وعنك والنعيرية لتكون بذلك قد جابت مدن المنطقة الشرقية للاحتفال باليوم الوطني 87.

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