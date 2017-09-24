شاهد تجلّي امتنان المواطنين في اليوم الوطني لرجال الأمن والعيون الساهرة

المواطن ـ رقية الأحمد ـ الرياض:

يتجلّى حب الوطن بصور شتى، منها ما يعبّر عنه المواطنون بعفوية، ومنهم من يلتزم الصمت ويبقيه للأفعال، لا الكلمات، ومن مظاهر حب الوطن، وشكر نعمة الأمن والأمان، خرجت تظاهرة عفوية في احتفالات الشعب باليوم الوطني، بصورة إنسانية، كشفت عن الوجه المشرق لحالة الامتنان التي نعيشها جميعًا لرجال الأمن الساهرين على راحتنا.

ولأن حب الوطن ليس مجرّد شعارات، بادر أبناء هذه الأمّة، والمقيمون معهم، إلى شوارع المملكة، يقبّلون رؤوس رجال الأمن، معربين عن سعادتهم في ذكرى اليوم الوطني الـ 87، محتفلين على طريقتهم الخاصة، في أجواء سادها الأمن والأمان والاطمئنان.

نعم، هذا هو وطننا، وهذا هو شعبنا، الذي يدرك ما أنعم المولى عليه به، في ظل القيادة الحكيمة، التي يتلاحم خلفها كالبنيان المرصوص.

وأكّد النشطاء، الذين تداولوا مقطعًا يوثّق حالة المحبة والامتنان التي عرفتها شوارع المملكة في الليلة الماضية، ورصدت آراءهم صحيفة “المواطن” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنَّ رجال الأمن، العيون الساهرة على راحة أبناء هذا الشعب، والمقيمين معهم، هم أكثر فئة من هذا الوطن، تبذل الغالي والنفيس، من أجل دوام واستمرار منظومة الأمن والأمان، وتنفيذ الخطط المحكمة التي تضعها الحكومة بقيادتها الرشيدة، لتوفير الرخاء.

وأثنى النشطاء، على دور رجال الأمن، في هذا الحدث العظيم الذي تشهده المملكة، لافتين إلى أنَّ الشعب بأكمله في إجازة عيد، باستثناء المرابطين، وحماة الوطن، وحدهم يسهرون على راحة الشعب المحتفل بعيده، في أمن وأمان وطمأنينة.







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