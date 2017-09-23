شاهد.. ترام يقطع ساق امرأة انشغلت بالنظر في الجوال

المواطن - وكالات

نشر موقع “ميرور” لقطات مروعة لترام يدهس امرأة، ويقطع ساقها، بعدما انشغلت بالنظر إلى هاتفها المحمول.

وتظهر اللقطات امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا تسير فوق خط ترام دون النظر يمينًا ويسارًا للتأكد من الطريق، حيث انشغلت بالنظر في الهاتف، ولم تلاحظ قدوم الترام؛ ما أدى إلى دهسها وسط صدمة المارة.

ووفقًا للتقارير المحلية، وقع الحادث في مدينة خاركيف الأوكرانية، وتجاهلت السيدة الضوء الأحمر في منطقة عبور المشاة؛ مما تسبب في دهسها وقطع ساقها، حيث تم نقلها على الفور بواسطة سيارة إسعاف، وتخضع لعملية جراحية.







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