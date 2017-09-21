شاهد.. ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس

المواطن - وكالات

أُسدل الستار على واحدة من أسوأ مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بعدما خسر أمام ضيفه ريال بيتيس بهدف دون رد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في الليجا؛ ليتراجع للمركز السابع برصيد 8 نقاط، في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وحافظ برشلونة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني بـ 15 نقطة جمعها من 5 انتصارات متتالية، ضمن رحلة استعادة لقب الليجا الذي خسره الموسم المنصرم لصالح المرينيجي، في الجولات الأخيرة من عمر المسابقة.

وحل فريق أشبيلية في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، حيث تعادل في المباراة الافتتاحية قبل أن يعود لسكة الفوز بــ 4 انتصارات متتالية، بينما حل أتليتكو مدريد في المركز الثالث جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 11 نقطة.







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