شاهد ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباراة الهلال والاتحاد

المواطن ـ محمد سلام

صعد نادي الهلال إلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية مباراة الهلال والاتحاد في الجولة الرابعة من المسابقة بالتعادل الإيجابي 1 ـ 1.

وأقيمت مباراة الهلال والاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة” ضمن “جولة الوطن” الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز الاتحاد هدف التقدم في الدقيقة 12 عن طريق فهد المولد من تصويبة سكنت شباك الحارس عبدالله المعيوف، لتصبح النتيجة 1 ـ 0 لصالح الاتحاد، ونجح كارلوس إدواردو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 47 بعد استغلاله لكرة ساقطة داخل منطقة الجزاء سددها بيمناه قوية في شباك الاتحاد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1 ـ 1.

وفي الشوط الثاني، تواصلت محاولات الفريقين لتسجيل هدف الفوز، ولكن دون جدوى بفضل تألق الدفاع وحراس المرمى، لينتهي اللقاء بهدف لكل فريق.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الهلال إلى 10 نقاط، محتلاً المركز الأول بشكل مؤقت بانتظار مواجهة الباطن مع الأهلي، فيما أصبح رصيد الاتحاد 4 نقاط في المركز الثامن.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن إطلاق مسمى جولة الوطن على الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بمبادرة من شركة عبداللطيف جميل؛ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وبدأت الجولة الرابعة من الدوري السعودي اليوم الخميس، وتقام غدًا الجمعة 3 مباريات، حيث يلعب الباطن مع الأهلي، وأحد مع الفتح، والنصر مع الفيحاء.

وتختتم مباريات الجولة الرابعة يوم السبت، حيث يلتقي الاتفاق مع الشباب، والقادسية مع الفيصلي، والرائد مع التعاون، وهو اليوم الموافق لليوم الوطني رقم 87 في تاريخ السعودية.







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