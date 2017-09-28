شاهد ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية مباريات اليوم

المواطن ـ محمد سلام

أقيمت اليوم الخميس مباراتان في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، وأسفر اللقاء الأول عن تعادل الفتح مع مضيفه الباطن دون أهداف.

وبهذه النتيجة رفع الباطن رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول مؤقتًا، بفارق الأهداف عن الهلال، وأصبح رصيد الفتح 7 نقاط في المركز السادس مؤقتًا بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

وفي المباراة الثانية، حقق الاتحادفوزًا مهمًا على مضيفه التعاون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وأحرز الاتحاد هدف التقدم عن طريق محترفه الكويتي فهد الأنصاري في الدقيقة 19 من ركلة ثابتة نفذها اللاعب بشكل رائع، لتسكن شباك التعاون، وينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بنتيجة 1 ـ 0.

وفي الشوط الثاني، تعادل التعاون عن طريق اللاعب عبدالمجيد السواط في الدقيقة 47، وجاء هدف فوز الاتحاد عن طريق اللاعب محمود كهربا في الدقيقة 53.

بهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 7 نقاط ليصبح في المركز الرابع مؤقتًا، وتجمد رصيد التعاون عند 5 نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

وتستكمل باقي المباريات غدًا الجمعة، حيث يلتقي الفيحاء مع أحد، والشباب مع النصر، وتختتم المباريات يوم السبت بمواجهات الهلال والقادسية، والأهلي أمام الرائد، والفيصلي أمام الاتفاق.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :