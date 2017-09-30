شاهد ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة

المواطن ـ محمد سلام

انتهت اليوم السبت مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث حقق الهلال فوزًا هامًا على القادسية بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز).

وانتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والقادسية بتقدم الزعيم بهدف دون رد، سجله اللاعب كارلوس إدواردو في الدقيقة 12، وفي الدقيقة 51 نجح اللاعب البرازيلي إلتون جوزيه في إحراز هدف التعادل لفريقه لتصبح النتيجة 1 ـ 1، وسجل الفنزويلي جيلمين ريفاس هدف الفوز في الدقيقة 59، ليفوز الهلال على القادسية بنتيجة 2 ـ 1.

بهذه النتيجة، اعتلى الهلال صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 13 نقطة بعد مرور 5 جولات، وتوقف رصيد القادسية عند 7 نقاط في المركز السابع.

وفي مباراة ثانية، تغلب الأهلي على ضيفه الرائد بنتيجة 5 أهداف مقابل 3 أهداف، في لقاء أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وضيفه الرائد بتقدم الراقي بهدف دون مقابل، سجله اللاعب البرازيلي ليوناردو في الدقيقة الثالثة، وفي بداية الشوط الثاني عزز الأهلي من تقدمه عن طريق عمر السومة في الدقيقة 46 لتصبح النتيجة 2 ـ 0 لصالح الفريق الأهلاوي.

وأضاف صالح العمري الهدف الثالث في الدقيقة 57، ثم عاد عمر السومة وسجل رابع أهداف فريقه وثاني أهدافه في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، وقبل نهاية اللقاء قلص صقر عطيف النتيجة، وأحرز هدف الرائد الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 71، ثم سجل الهدف الثاني في الدقيقة 78، وأضاف المحترف المصري محمود شيكابالا الهدف الثالث للرائد، وفي الدقيقة 93 أحرز حسين المقهوي الهدف الخامس، لينتهي اللقاء 5 ـ 3 لصالح الأهلي.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الباطن، وتجمد رصيد الرائد عند نقطة واحدة في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي.

وفي مواجهة أخرى، سحق الفيصلي ضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف دون مقابل، في لقاء أقيم على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية.

وافتتح الفيصلي باب التسجيل في الدقيقة 14 عن طريق اللاعب منصور حمزي، وأضاف الهدف الثاني اللاعب عمر عبدالعزيز في الدقيقة 59، واختتم الأهداف إسلام سراج في الدقيقة 93.

بهذه النتيجة رفع الفيصلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني مؤقتًا، وتجمد رصيد الاتفاق عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي.







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