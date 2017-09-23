شاهد ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية جولة الوطن

المواطن ـ محمد سلام

انتهت اليوم السبت مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، وهي الجولة التي أُطلق عليها “جولة الوطن” بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للسعودية رقم 87.

وفي أقوى مباريات اليوم، حقق الشباب فوزًا قاتلًا على مضيفه الاتفاق، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء أقيم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وافتتح الاتفاق باب التسجيل عن طريق هزاع الهزاع في الدقيقة 35 من الشوط الأول، وتعادل الشباب سريعًا عن طريق أحمد إبراهيم “هدف في مرماه” في الدقيقة 37، ثم أضاف الشباب الهدف الثاني عن طريق محمد سالم في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني تمكن الاتفاق من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 57 عن طريق هزاع الهزاع، لكن في الدقيقة 89 سجل الشباب هدف الفوز عن طريق هتان باهبري، لينتهي اللقاء 3- 2 لصالح الشباب.

بهذه النتيجة رفع الشباب رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وتجمد رصيد الاتفاق عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة أخرى، حسم التعادل الإيجابي 1- 1 مواجهة القادسية مع ضيفه الفيصلي، على ملعب مدينة الأمير عبدالرحمن بن جلوي الرياضية في الراكة، وافتتح الفيصلي أهداف اللقاء في الدقيقة 49 عن طريق لويس غوستافو، وتعادل القادسية عن طريق بيسمارك فيريرا في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة رفع القادسية رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وأصبح رصيد الفيصلي 7 نقاط في المركز الرابع.

وفي آخر مباريات جولة الوطن، حسم التعادل الإيجابي هدفان لكل فريق، نتيجة مباراة التعاون والرائد، وافتتح الرائد أهداف اللقاء في الدقيقة 11 عن طريق إسماعيل بانغورا، وتعادل التعاون عن طريق إسماعيل مغربي في الدقيقة 22، ثم عاد الرائد إلى التفوق عن طريق إسماعيل بانغورا في الدقيقة 54، وتعادل للتعاون نايف هزازي في الدقيقة 74.

بهذه النتيجة رفع التعاون رصيده إلى 5 نقاط في المركز التاسع، وأصبح رصيد الرائد نقطة واحدة في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي.







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