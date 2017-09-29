شاهد ترتيب دوري المحترفين السعودي بعد نهاية مباراتي اليوم

المواطن ـ محمد سلام

أقيمت اليوم الجمعة مباراتين في الجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي، وأسفرت المباراة الأولى عن فوز الفيحاء على ضيفه أحد بنتيجة هدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في المجمعة.

وسجل هدف الفيحاء في شباك أحد اللاعب أسبريلا في الدقيقة 56، واستطاع الفريق الحفاظ على تفوقه حتى نهاية اللقاء بفوز الفيحاء 1 ـ 0.

بهذه النتيجة رفع الفيحاء رصيده إلى 5 نقاط في المركز الحادس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، فيما تجمد رصيد أحد عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الثانية، حقق النصر فوزًا هامًا على الشباب بنتيجة هدف دون مقابل، في لقاء أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، وسجل هدف النصر المحترف المغربي محمد فوزير في الدقيقة 67.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الشباب عند 6 نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي.

هذا وتختتم مباريات الجولة الخامسة غدًا السبت بمواجهات الهلال والقادسية، والأهلي أمام الرائد، والفيصلي أمام الاتفاق.







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