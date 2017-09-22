شاهد.. جماهير الوصل الإماراتي في صوت واحد: عاش سلمان

المواطن - الرياض

في مشهد يعكس الود والإخوة المتبادلة بين الشعبين السعودي والإماراتي، هتفت جماهير نادي الوصل الإماراتي، لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس خلال مباراته أمام نادي الإمارات في دوري الخليج العربي.

وهتفت الجماهير الغفيرة في صوت واحد “عاش سلمان”، وذلك احتفالًا منهم ومشاركةً باليوم الوطني للمملكة الـ87.

ونجح نادي الوصل الإماراتي في قلب تأخره بهدف إلى فوز على الإمارات 3-1 في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، ليحقق فوزه الأول.

وتقدم الإمارات بهدف مباغت حمل توقيع سيباستيان ساز في الدقيقة 12، ولكن لم يهنأ الإمارات بتقدمه طويلًا، بعدما أحرز “فابيو دي ليما” هدف التعادل للوصل في الدقيقة 15، قبل أن يضيف زميله “كايو كانيدو كريا” الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وعاد “دي ليما” لهز الشباك مرة أخرى، مسجلًا الهدف الثالث للوصل وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 74.







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