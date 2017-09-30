شاهد.. حرب صحون وكراسي بين أعضاء حزب الاستقلال المغربي

المواطن - وكالات

تحول أول أيام المؤتمر العام الـ17 لحزب الاستقلال المغربي، أمس إلى ساحة تراشق بالصحون والكراسي بين أعضاء الحزب.

وتسبب الوضع في وقوع إصابات متفاوتة بين الحضور والمدعوين.



واشتعلت شرارة المعركة عقب ترديد أنصار حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، شعارات تمجده وتدعمه في وجه أتباع حمدي ولد الرشيد، الذي يدعم بقوة وصول نزار بركة لأمانة الحزب.

ولم يتقبل أتباع ولد الرشيد هذا ليردوا عليهم بشعارات مضادة، ارتفعت من خلالها حدة الأصوات وكسر الصحون والتراشق بالكراسي.

وتم نقل عشرات المصابين إلى مستشفى ابن سينا بالرباط، لتلقي العلاج، فيما طالب حمدي ولد الرشيد الرجل النافذ في حزب الاستقلال، باعتقال حميد شباط، متهما إياه بالتسبب في اندلاع هذه المواجهة.

ويعقد حزب الاستقلال مؤتمره العام، والذي سيمتد إلى بداية أكتوبر القادم، وسط صراع حاد بين المرشحين، الأمين العام المنتهية ولايته حميد شباط، ونزار بركة، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، والذي يحظى بثقة أغلب القياديين داخل الحزب.







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