شاهد.. داء الفيل يحبس رجلاً في غرفته ومناشدات بالتدخل لإنهاء حالته

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة

يعاني رجل من داء الفيل منذ أكثر من 8 سنوات في المدينة المنورة.

وأكد موثق مقطع فيديو متداول على نطاق واسع أن الرجل، الذي يدعى محمد رضا، يسكن بجوار المسجد النبوي، ويعاني من تضخم قدميه حتى وصل وزنه لنحو 400 كيلوجرام، وهو حبيس منزله، لا يستطيع النهوض أو الخروج ولا يوجد عنده من يساعده.

وناشد موثق المقطع المسؤولين مساعدة الرجل المريض بإيجاد العلاج اللازم لحالته، مبينًا أن حالته تسوء يومًا بعد يوم.

وتعاطف عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حالة المواطن المصاب بداء الفيل، وطالبوا أهل الخير بمساعدته، ومعالجته في أسرع وقت.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :