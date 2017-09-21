شاهد.. ردود فعل لاعبي الأخضر بعد الاستقبال الملكي

شاهد.. ردود فعل لاعبي الأخضر بعد الاستقبال الملكي

2017/09/21
الساعة 11:51 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

سيطرت حالة من السعادة الغامرة على لاعبي المنتخب الوطني بعد استقبالهم أمس من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمقر الديوان الملكي بمدينة جدة؛ تكريماً لهم على تأهلهم لمونديال روسيا 2018.

وتحولت الحسابات الرسمية للاعبي الأخضر إلى ساحة احتفال بمناسبة استقبالهم من خادم الحرمين.

ورصد موقع زاوية 90 الرياضي أبرز ردود أفعال لاعبي المنتخب بعد هذا اللقاء التاريخي الذي يعتبر بمثابة خارطة الطريق للمنتخب الوطني في مشواره في المونديال.

تكريم لكل رياضي

البداية كانت مع وليد عبدالله، حارس مرمى الأخضر ونادي النصر، والذي نشر تغريدة قال فيها: ” إستقبال خادم الحرمين الشريفين لنا اليوم والسلام عليه وتكريمه هو تكريم لكل رياضي في المملكة العربيه السعوديه حفظ الله لنا قيادتنا الرشيدة”.

وعلى خطى وليد عبدالله سار زميله في النصر شايع شراحيلي، والذي نشر تغريدة قال فيها: “تشرفت اليوم بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في الديوان الملكي في جدة”.

وانضم محمد السهلاوي، مهاجم النصر والأخضر، إلى زميله في العالمي حيث نشر تغريدة قال فيها: “تشرفنا اليوم بالسلام على سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه بمناسبة تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم”.

أما سلمان المؤشر، لاعب الأهلي، فقال: “تشرفنا بالسلام على سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه بمناسبة تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم”.

 

خارطة طريق الأخضر

وعلى خطاه سار سلمان الفرج، لاعب وسط الهلال، والذي قال: “تشرفنا اليوم باستقبال وتكريم خادم الحرمين الشريفين وهذا التكريم هو تكريم لكل الرياضين حفظ الله الملك سلمان بن عبدالعزيز”.

وانضم نواف العابد، لاعب وسط الهلال، لقائمة المحتفين بالاستقبال الملكي بقوله: “تشرفت اليوم بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في الديوان الملكي في جدة”.

ولقراءة التقرير بشكل كامل عبر موقع زاوية 90 الرياضي يرجى الضغط (هنا)

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