شاهد.. ردود فعل لاعبي الأخضر بعد الاستقبال الملكي

المواطن - الرياض

سيطرت حالة من السعادة الغامرة على لاعبي المنتخب الوطني بعد استقبالهم أمس من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمقر الديوان الملكي بمدينة جدة؛ تكريماً لهم على تأهلهم لمونديال روسيا 2018.

وتحولت الحسابات الرسمية للاعبي الأخضر إلى ساحة احتفال بمناسبة استقبالهم من خادم الحرمين.

ورصد موقع زاوية 90 الرياضي أبرز ردود أفعال لاعبي المنتخب بعد هذا اللقاء التاريخي الذي يعتبر بمثابة خارطة الطريق للمنتخب الوطني في مشواره في المونديال.

تكريم لكل رياضي

البداية كانت مع وليد عبدالله، حارس مرمى الأخضر ونادي النصر، والذي نشر تغريدة قال فيها: ” إستقبال خادم الحرمين الشريفين لنا اليوم والسلام عليه وتكريمه هو تكريم لكل رياضي في المملكة العربيه السعوديه حفظ الله لنا قيادتنا الرشيدة”.

إستقبال خادم الحرمين الشريفين لنا اليوم والسلام عليه وتكريمه هو تكريم لكل رياضي في المملكة العربيه السعوديه

حفظ الله لنا قيادتنا الرشيدة 🇸🇦 pic.twitter.com/RnCeqrWrxP — وليد عبدالله (@waleed_a86) September 20, 2017

وعلى خطى وليد عبدالله سار زميله في النصر شايع شراحيلي، والذي نشر تغريدة قال فيها: “تشرفت اليوم بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في الديوان الملكي في جدة”.

تشرفت اليوم بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظة الله في الديوان الملكي في جدة 🇸🇦#سلمان_الحزم_يستقبل_الاخضر pic.twitter.com/XoQCRUJsH7 — شايع شراحيلي (@Shayeas_26) September 20, 2017

وانضم محمد السهلاوي، مهاجم النصر والأخضر، إلى زميله في العالمي حيث نشر تغريدة قال فيها: “تشرفنا اليوم بالسلام على سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه بمناسبة تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم”.

أما سلمان المؤشر، لاعب الأهلي، فقال: “تشرفنا بالسلام على سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه بمناسبة تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم”.

تشرفنا بالسلام على سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه بمناسبة تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم 🇸🇦 pic.twitter.com/6etsuEWvTG — سلمان المؤشر (@moasher10) September 20, 2017

خارطة طريق الأخضر

وعلى خطاه سار سلمان الفرج، لاعب وسط الهلال، والذي قال: “تشرفنا اليوم باستقبال وتكريم خادم الحرمين الشريفين وهذا التكريم هو تكريم لكل الرياضين حفظ الله الملك سلمان بن عبدالعزيز”.

تشرفنا اليوم باستقبال وتكريم خادم الحرمين الشريفين وهذا التكريم هو تكريم لكل الرياضين

حفظ الله الملك سلمان بن عبدالعزيز 🇸🇦 pic.twitter.com/NUQi4NLxDv — سلمان الفرج (@salman_f13) September 20, 2017

وانضم نواف العابد، لاعب وسط الهلال، لقائمة المحتفين بالاستقبال الملكي بقوله: “تشرفت اليوم بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في الديوان الملكي في جدة”.

تشرفت اليوم بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظة الله في الديوان الملكي في جدة 🇸🇦 #سلمان_الحزم_يستقبل_الاخضر pic.twitter.com/RgbJRfsi9b — نواف العابد (@nawaf__alAbid24) September 20, 2017

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