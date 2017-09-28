شاهد.. سيدة تستعرض بسيارتها في أحد شوارع المملكة

المواطن - الرياض

استعرضت سيدة بقيادة سيارة من طراز كابريس برمنقهام في أحد شوارع المملكة.

وبين مقطع فيديو الفتاة وهي تستعرض بسيارتها، وتطلق “الكلاكس” الخاص بها أثناء نزولها منها، وذلك بعد يومين من صدور الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة المركبات في المملكة.



وفي وقت سابق ظهرت العديد من الفيديوهات لفتيات يقومن بقيادة السيارات بعد فرحتهن بهذا القرار التاريخي.

وأشاد العالم بقرار الملك، واصفين إياه بالتاريخي الذي أعاد للمرأة السعودية حقها، وانتصر لها.

كما أكد علماء ودعاة أن القرار من الناحية الإسلامية لا غبار عليه، ولا توجد أي حرمانية في قيادة المرأة للسيارة.







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