2017-09-25 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. شاب يعتدي على سيدة بالركلات وسط الطريق شاهد.. شاب يعتدي على سيدة بالركلات وسط الطريق 2017/09/25 الساعة 1:42 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 990 0 طباعة المواطن - وكالات اعتدى شاب بالضرب على سيدة وسط الطريق بمقاطعة “جويتشو” الصينية، والغريب أنه لم يتدخل أحد. إقرأ ايضا : شاهد.. لحظة دفن عامل حيًّا تحت جبل من القمامة شاهد.. لحظة دهس شاحنة ضخمة طفلة وسط صراخ المارة شاهد.. متهور يتسبب في سقوط صديقه بطريقة مروعة شاهد.. لحظة سطو مسلحين على بنك وسرقته الحوثيون يطلقون قرابة 100 صاروخ باليستي على المملكة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : اليوم الوطني 15 صورة توثق احتفال أهالي الشمالية باليوم الوطني 87 بحضور فيصل بن خالد صيف الشرقية يعرض أكبر صورة في العالم للملك بمناسبة اليوم الوطني 87 الألعاب النارية تزين سماء العارضة الجوف تنظم احتفالية من أضخم احتفالات المملكة بمناسبة اليوم الوطني محافظ بدر يدشن حملة التبرع بالدم غدًا لجنودنا حساب المواطن تساؤلات حول حساب المواطن.. رابط التسجيل ورسالة الأهلية حساب المواطن جاهز للصرف والكل يبحث عن رابط التسجيل هنا.. رابط التسجيل في حساب المواطن بعد التحديثات الجديدة حساب المواطن القائم الغائب! أكثر من 12 مليون فرد في حساب المواطن حتى الآن الرياضة العالمية بالفيديو.. سامبدوريا يقهر ميلان بالدوري الإيطالي البدري: هدفنا دوري أبطال إفريقيا لا غير اليوم.. اكتمال عقد المتأهلين لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا صحف الأرجنتين تتغنى بفوز الفجيرة مع مارادونا بعد مباراة ألافيس ضد الريال.. المرينجي يفاوض أسينسيو السياحة والسفر بالصور .. أبطال العالم يستعرضون مهاراتهم بمهرجان السيارات بالشرقية سانتوريني اليونانية.. الجزيرة الأجمل عالميًا ووجهة 1.5 مليون سائح بالصور.. 251 غرفة و13 جناحاً بتصميم ياباني معاصر في كابيتول هوتيل طوكيو 20.6 % زيادة بالسياح الخليجيين في آيرلندا بالصور.. “المواطن” ترصد جمال الطبيعة الساحر بوادي لجب تيوب المواطن شاهد.. لحظة دفن عامل حيًّا تحت جبل من القمامة شاهد.. لحظة دهس شاحنة ضخمة طفلة وسط صراخ المارة شاهد.. شاب يعتدي على سيدة بالركلات وسط الطريق شاهد.. متهور يتسبب في سقوط صديقه بطريقة مروعة شاهد.. لحظة سطو مسلحين على بنك وسرقته فيسبوك