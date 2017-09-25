شاهد.. شاب يعتدي على سيدة بالركلات وسط الطريق

المواطن - وكالات

اعتدى شاب بالضرب على سيدة وسط الطريق بمقاطعة “جويتشو” الصينية، والغريب أنه لم يتدخل أحد.







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