شاهد.. شاب يعتدي على سيدة بالركلات وسط الطريق

شاهد.. شاب يعتدي على سيدة بالركلات وسط الطريق

2017/09/25
الساعة 1:42 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - وكالات

اعتدى شاب بالضرب على سيدة وسط الطريق بمقاطعة “جويتشو” الصينية، والغريب أنه لم يتدخل أحد.

 

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