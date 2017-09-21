شاهد.. صالح النعيمة يبكي على الهواء لأول مرة بسبب فيصل بن فهد

المواطن - الرياض

بكى قائد المنتخب ونادي الهلال اللاعب، صالح النعيمة، أثناء حديثه عن الأمير فيصل بن فهد، مستذكراً اللحظات الصعبة لرحيله.

وأكد في تصريحات إلى برنامج “وينك” على “روتانا خليجية” أنه لم يبكِ من قبل أمام الكاميرا ولكنه يعشق هذا الرجل فلا يلومه أحد على بكائه، حيث كان بالنسبة له أباً حانياً وصديقاً وأخاً.

وقال النعيمة: “أُكن محبةً لا توصف لهذا الرجل، لقد علمني الرجولة وكيف أكون قائداً داخل الملعب، لقد كان غيوراً جداً على وطنه وكان يصرف الأموال بسخاء في مقابل تحقيق الإنجازات ويشاهد علَم بلاده يرفرف في كل المحافل الدولية”.

وكشف: “هاتفني الراحل قبل وفاته وأخبرني بتعييني مديراً للمنتخب لكن القدر لم يمهله.. وفيصل بن فهد كان بالنسبة لي حاكماً، لأنه رجل لا يعيد الكلمة مرتين، وأعطاني الضوء الأخضر وأكد أن أي شيء يحدث بالمنتخب يجب أن أنقله له، ثم جاء قرار الإيقاف من الأمير فيصل بن فهد مثل العسل على قلبي”.

وتحدث عن حياته، وقال “بنيت منزلي من خلال المكافآت التي حصلت عليها أثناء مشاركاتي مع المنتخب والهلال، ولم أعمل في عمل رسمي بعد الاعتزال، لكن فضل الله واسع ولا أحد يموت من جوع”.

وتابع: “اعتزلت الرياضة وأعمل باتحاد كرة القدم مقابل راتب 3055 ريالاً لمدة خمس سنوات، فبعد اعتزالي جاءني الدهام وطلب مني الدوام بشكل رسمي أو الاستقالة، وكان هذا هو العمل الوحيد لي”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :