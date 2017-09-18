شاهد.. طائرتان تحبسان أنفاس الموجودين بمطار هيثرو

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

عاش العاملون والمسافرون عبر مطار هيثرو في بريطانيا لحظات من الرعب، عندما رأوا اقتراب طائرتين بشكل متلاصق قبل هبوطهما في المطار بلحظات قليلة، وهو الأمر الذي أثار مخاوف العديد من الأشخاص الذين رأوا الواقعة إزاء إمكانية وقوع فاجعة.



وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن كريس هاين، 70 عامًا،وهو مهندس متقاعد اعتاد أن يجلس لمشاهدة الطائرات التي تنتظر الهبوط في مطار هيثرو من خلال حديقة منزله القريب منه، قال “غالبًا ما أجلس لمشاهدة الطائرات أثناء تحركها استعدادًا للهبوط في هيثرو، لكنّ هاتين الطائرتين أثارتا انتباهي لأنهما كانتا على مقربة من بعضهما البعض أكثر مما أراه في المعتاد”.

وأضاف هاين الذي استطاع تصوير الواقعة :”فوجئت بأني أمسك الكاميرا وأرصد المشهد مع تكبيره للحصول عى كادرات أفضل، وعلى الرغم من كون الطائرتين كانتا على ارتفاع عال للغاية، إلا أن إحداهما كانت فيرجن أتلانتيك A340 في حين أن الأخرى كانت تابعة للخطوط الجوية البريطانية من طراز 787 دريملاينر”.

وأشار إلى أن إحدى الطائرتين قامت بعمل انحراف على شكل دائرة انتظارًا لاستعداد المطار للهبوط، إلا أن ذلك وضعها بشكل مباشر فوق الطائرة الأخرى، وعلى مسافة تبدو قريبة للغاية، للحد الذي جعله يعتقد بأن الأمر قد انتهى وأن التصادم سيأتي بعد بضع ثوانٍ.

وكانت اللحظات التي تسبق الانفراجة بمثابة جحيم على من رأوها، خاصة لما علموا بأن الطائرتين تحملان مئات الأشخاص، حيث تحمل إيرباص ما يصل إلى 311 راكبًا في حين أن دريملاينر تحمل ما يصل إلى 214 راكبًا.

واتضح لهاين، أن الأمر برمته لم يتعد الخداع البصري، وأن ما حصل عليه في الصور كان تطابقًا لوضع الطائرتين وليس اقترابًا كاملاً من بعضهما البعض على حسب الرواية التي خرجت عن مركز السيطرة الجوية في المطار، الذي أكد أن تلك الاستدارة التي قامت بها إحدى الطائرتين أمر مدروس وليس عن خطأ فني.







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