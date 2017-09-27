شاهد.. فيلانويفا يوجه رسالة لمدافع الاتحاد الغائب

المواطن - جدة

وجَّه المحترف التشيلي كارلوس فيلانويفا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، رسالةً إلى زميله أحمد عسيري، بعدما خضع الأخير لعملية جراحية في القدم.

وقال فيلانويفا: «سلامات يا كابتن عسيري، نتمنى لك العودة في أقرب وقت، أخي سوف نفتقدك كثيراً داخل الملعب».

وسيغيب مدافع الاتحاد عن صفوف العميد، بعدما تعرَّض للإصابة خلال معسكر العميد الأخير في الإمارات، واستلزمت التدخل الجراحي، ويحتاج للراحة من 6 إلى 8 أسابيع، قبل العودة للملاعب مجدداً.

وأعلنت شركة بوبا الطبية، الشريك الصحي لنادي الاتحاد، نجاح العملية الجراحية التي أُجريت لأحمد عسيري، مؤكدة أنها اختارت أفضل الأطباء لإجراء العملية الجراحية للاعب في قدمه اليسرى.

يذكر أن أحمد عسيري غاب عن مباراة الاتحاد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين أمام الهلال، وسيواصل غيابه خلال مواجهات العميد ضد كل من التعاون وأحد والأهلي والقادسية.







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