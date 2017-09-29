شاهد.. فيل يقلب توك توك على الطريق بحثًا عن الطعام

شاهد.. فيل يقلب توك توك على الطريق بحثًا عن الطعام

2017/09/29
الساعة 6:06 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
1025
0
طباعة
المواطن - وكالات 

سجل سائح في سريلانكا مقطع فيديو مذهلًا لفيل يقلب سيارة “توك توك” على الطريق بعدما سرق الطعام منه.

إقرأ ايضا :

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :