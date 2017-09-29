شاهد.. فيل يقلب توك توك على الطريق بحثًا عن الطعام

المواطن - وكالات

سجل سائح في سريلانكا مقطع فيديو مذهلًا لفيل يقلب سيارة “توك توك” على الطريق بعدما سرق الطعام منه.









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