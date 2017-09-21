شاهد.. كلب يرفض ترك جثة صديقه دهسته سيارة مسرعة

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

أصاب مقطع فيديو حديث في شوارع الأرجنتين، مشاهديه بحالة شديدة من الحزن، بعد رد فعل كلب على مقتل كلب آخر في حادثة سير، حيث ظل برفقته حتى بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

وسلطت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، التي نشرت مقطع الفيديو، الضوء على المشهد، والذي تضمن رفض الكلب التخلي عن صديقه “الكلب” الذي صدمته إحدى السيارات في شوارع مقاطعة بوينس إيرس شرقي الأرجنتين.

ورفض الكلب ترك صديقه بعد أن تأكد من موته، وظل واقفًا بجانبه، رافضًا الاستجابة لكافة محاولات المارة لصرفه عن صاحبه.

وتفيد التقارير بأن سيارة سوداء اللون صدمت أحد الكلاب في طريق مزدحم، في الوقت الذي كان يتابع فيه كلب آخر صديقه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بقوة الصدمة.

وحاول الكلب الوفي أن يجذب الناس بنباحه لفترات طويلة، في محاولة أخيرة منه لإنقاذ الكلب المصاب والذي ظل يصارع الآلام بشكل قاس أمام أعين صديقه الوفي.

ولم تنجح محاولات المارة في إنقاذ الكلب الذي تعرض للاصطدام بتقديم المياه والطعام، وذلك بعد أن نجح صديقه المخلص في جذبهم إلى موقع الحادث بصوته العالي.

وآثار المشهد أحزان الجمهور بشكل واضح، حيث طالب بعض متابعي الصحيفة البريطانية عبر “تويتر” حذف صورة الكلب الميت من الخبر أو إخفاءها بالداخل وعدم تعريض المتابعين لمثل هذه المشاهد الموجعة.

وتحدث بعض المعلقين على الخبر عن مدى وفاء الكلاب ليس فقط للجنس البشري الذي يمدهم بالطعام والشراب ويعتني بهم، ولكن لبعضهم البعض، وذلك على الرغم من كون عقولها لا تدرك قيم الصداقة المفهومة لدى بني البشر، إلا أنها تتصرف بدافع من غريزتها.

إقرأ ايضا :