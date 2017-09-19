شاهد.. كيف بدت القنفذة بعد العاصفة الرملية والأمطار الغزيرة والسيول المنقولة؟

المواطن - يحيى العمري - القنفذة

هطلت، عصر اليوم الثلاثاء، أمطار غزيرة على محافظة القنفذة وجميع مراكزها والقرى التابعة لها، شملت مركز المظيلف ودوقة وسبت لومة ومركز خميس حرب وثلاثاء بني عيسى ومركزي القوز وحلي وجميع أجزائهما بما فيها الساحل.

وسبقت الأمطار عاصفة رملية سرعان، ما أعقبتها الأمطار الغزيرة والتي بدأت منذ الساعة 4:40 واستمرت ساعتين ونصف، ثم هدأت حدتها ما بعد الساعة الأولى، واستمرت فيما بعد من متوسطة إلى خفيفة، سالت على إثرها بعض وادي لومة ووادي قنونا والشعاب.

‏وباشر الدفاع المدني بالقنفذة بلاغًا عن سقوط مقيم في سيل وادي قنونا، وما زال البحث جاريًا عنه.

وأهابت إدارة الدفاع المدني بالقنفذة، بالجميع أخذ الحيطة والحذر لوجود سيل منقول في وادي قنونا، بسبت الجارة شرق القنفذة، مشددةً على ضرورة عدم المجازفة بعبور الوادي.







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