شاهد.. لا تُخيف أطفالك من باب المقالب أو الضحك حتى لا تقع الكارثة

المواطن - الرياض

أكد المستشار فهد مسلم، أن إخافة الأطفال الصغار من باب المقالب أو بغرض الضحك قد يُسبب توقف قلوبهم الصغيرة.

وأوضح في مقطع فيديو مصور له، تعليقًا على فيديو متداول يظهر أحد الأشخاص يخيف طفلة بقناع مرعب، أن الطفلة صادفت بابًا مفتوحًا وإلا تعرضت لحالة أشد وأصعب ربما توقف القلب.

وحذر مسلم أولياء الأمور من مغبة هذه الأمور والمقالب.

وأظهر مقطع فيديو متداول فزع طفلة صغيرة، بعدما شاهدت أحد أقاربها وهو يرتدي قناعًا مرعبًا فاجأها به، وظلت تركض وهي تصرخ خوفًا ورعبًا، دون مراعاة من ذلك الشخص لنتيجة تصرفه وتأثير ذلك على نفسية الطفلة.

وعلق خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على المقطع ردًّا بتغريدة حول المقطع المتداول بقوله: “إن كل شكل من أشكال الإساءة للطفل، يندرج تحت نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، ومنها الإساءة النفسية للطفل وتعريضه لسوء التعامل”.

وأثار المقطع ردود فعل غاضبة؛ حيث انتقد كثير منهم تصرف ذلك الشخص، وعدم وعيه بتأثير هذه المخاوف في نفوس الصغار، وأنه يجب أن يعاقب نظير هذا السلوك غير المسؤول.







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