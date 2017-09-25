شاهد.. لحظة سطو مسلحين على بنك وسرقته

شاهد.. لحظة سطو مسلحين على بنك وسرقته

2017/09/25
الساعة 1:42 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - وكالات

نفّذ رجلان عملية سطو مسلح وسرقة بنك بولاية نبراسكا الأميركية.

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