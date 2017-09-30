شاهد.. لقطات توثقها ” المواطن” لمباراة الأهلي والرائد

شاهد.. لقطات توثقها ” المواطن” لمباراة الأهلي والرائد

2017/09/30
الساعة 11:38 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - جدة- تصوير :أحمد الزهراني

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