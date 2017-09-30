2017-09-30 ziad الرئيسيةالرياضة شاهد.. لقطات توثقها ” المواطن” لمباراة الأهلي والرائد شاهد.. لقطات توثقها ” المواطن” لمباراة الأهلي والرائد 2017/09/30 الساعة 11:38 مساءً - فيالرياضة, حصاد اليوم 850 0 طباعة المواطن - جدة- تصوير :أحمد الزهراني إقرأ ايضا : عمر السومة يُحقق رقمًا تاريخيًا في مباراة الأهلي والرائد هنا.. تشكيلة مباراة الأهلي والرائد في الدوري السعودي حساب المواطن ينفي خطاب صرف 3 آلاف ريال لكل مستفيد المحامي الزمزمي يجيب “المواطن” عن أبرز أسئلة أرَّقت السعوديين حول قانون التحرش “المواطن” تقرأ ملفات الزيارة الملكية إلى روسيا .. الاقتصاد يقود قاطرة التعاون المشترك "> المزيد من الاخبار المتعلقة : حساب المواطن حساب المواطن ينفي خطاب صرف 3 آلاف ريال لكل مستفيد 10 معلومات عن حساب المواطن لدعم الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل مزاولو النشاط التجاري يمكنهم التسجيل في حساب المواطن بشرط تساؤلات حول حساب المواطن.. رابط التسجيل ورسالة الأهلية حساب المواطن جاهز للصرف والكل يبحث عن رابط التسجيل الرياضة العالمية بالفيديو.. مانشستر سيتي يعود بانتصار ثمين من معقل تشيلسي بالفيديو.. باريس سان جيرمان يسحق بوردو بسداسية في الدوري الفرنسي بالفيديو.. مانشستر يونايتد يسحق كريستال بالاس برباعية في الدوري الإنجليزي بالفيديو.. هاري كين يقود توتنهام لسحق هيديرسفيلد بالبريمرليج كلوب يكشف خط هجوم ليفربول الموسم الجاري السياحة والسفر بالصور .. أبطال العالم يستعرضون مهاراتهم بمهرجان السيارات بالشرقية سانتوريني اليونانية.. الجزيرة الأجمل عالميًا ووجهة 1.5 مليون سائح بالصور.. 251 غرفة و13 جناحاً بتصميم ياباني معاصر في كابيتول هوتيل طوكيو 20.6 % زيادة بالسياح الخليجيين في آيرلندا بالصور.. “المواطن” ترصد جمال الطبيعة الساحر بوادي لجب تيوب المواطن شاهد.. لحظة سرقة لابتوب من محل بطريقة غريبة شاهد.. مضاربة طاحنة بين مجموعة من الشباب داخل مول بالكويت شاهد.. لحظة سرقة عجل من أمام منزل صاحبه شاهد.. طفل ابتلع صافرة جعلته يزمر مع كل نفس بالفيديو.. امرأة تضع مولودها في المصعد فيسبوك