شاهد.. متهور يتسبب في سقوط صديقه بطريقة مروعة

شاهد.. متهور يتسبب في سقوط صديقه بطريقة مروعة

2017/09/25
الساعة 1:42 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - وكالات

تسبب شاب متهور في سقوط صديقه بطريقة مروعة.. شاهد ماذا حدث؟

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