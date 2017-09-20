شاهد.. #معاً_أبداً يزين قميص أهلي دبي احتفالاً باليوم الوطني للمملكة

المواطن - الرياض

قرر مجلس إدارة نادي شباب أهلي دبي، الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية على طريقته الخاصة، حيث طبع قمصانًا للفريق الأول تحمل شعار #معاً_أبداً.

وقال الموقع الرسمي لشباب أهلي دبي: «شعار #معاً_أبداً، يزين زي شباب الأهلي خلال مباراته القادمة مع عجمان احتفاءً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية».

وقررت لجنة دوري المحترفين بدوري الخليج العربي الإماراتي، مشاركة المملكة العربية السعودية احتفالاتها باليوم الوطني الذي يصادف يوم 23 سبتمبر الجاري.

وخصصت اللجنة مباريات الجولة الثانية بالدوري الإماراتي، خلال يومي 22 و23 سبتمبر، للاحتفال بهذه المناسبة الغالية على قلوب الإماراتيين، من واقع العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين.

وتجري الاحتفالات بأربعة من الملاعب خلال المباريات التي تجمع، دبا والجزيرة باستاد الفجيرة، والنصر والوحدة باستاد زعبيل، وحتا والعين باستاد حمدان بن راشد بحتا، وعجمان وشباب أهلي دبي باستاد راشد بن سعيد.

وسينزل اللاعبون إلى أرض الملعب في المباريات المذكورة مرتدين قمصاناً تحمل تهنئة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، كما سيتم عرض التهنئة على الشاشات الإلكترونية حول الملاعب المستضيفة إضافة إلى الشاشات الكبرى.

كما سيشارك في هذا الحدث المهم لاعبو الفرق المختلفة في دوري الخليج العربي، حيث يقومون ببث رسائل تهنئة خاصة موجهة للأشقاء السعوديين يعبرون خلالها عن مشاعرهم وتمنياتهم للأشقاء وهم يحتفلون بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع.







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