شاهد هنا.. قرارات رئيس هيئة الرياضة الحاسمة قبل مؤتمر اليوم

المواطن - علي الحمداوي

رفض تركي آل الشيخ الرئيس الجديد للهيئة العالمة للرياضة، التغاضي عن المخالفات التي بدورها تهدد مسيرة الكرة السعودية، منذ إعلان تولية الرئاسة رسمياً بقرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-.

أصدر تركي آل الشيخ العديد من القرارات، التي لاقت ردود فعل جيدة لدى الشارع الرياضي السعودي، والتي اعتبرها البعض بداية خطة تصحيح المسار والعمل على معالجة السلبيات.

ومن المقرر أن يعقد تركي آل الشيخ اليوم الثلاثاء، بحضور عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤتمراً صحافياً، في تمام الساعة ٧ م بملعب الملك عبدالله.

ونعرض فيما يلي أبرز قرارت تركي آل الشيخ عقب توليه رئاسة هيئة الرياضة.

وفور تولي تركي آل الشيخ المهمة وجه الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

تهنئة نادي الهلال بمناسبة التأهل لنصف الآسيوية، ويعلن تقديم مكافأة تقديرية بواقع ٣٠ ألف ريال لكل لاعب.

تعيين ماجد عبدالله مديرًا لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم.

تشكيل لجنة فنية تعنى بتطوير كرة القدم السعودية ووضع الخطط المناسبة لرفع مستواها.

تشكيل لجنة لاستكشاف المواهب الكروية من مواليد المملكة.

إلغاء لجنة التوثيق وما توصلت له من نتائج في فترة سابقة.

فتح المجال أمام الشركات الوطنية الراغبة في رعاية المنتخب ودعمه خلال مشواره بكأس العالم.

تحويل ملف التجاوزات والمخالفات في ميزانية نادي الاتحاد إلى هيئة الرقابة والتحقيق.

توجيه الأندية الممتازة بعقد جمعية عمومية استثنائية لكل ناد خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً.







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