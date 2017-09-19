شاهد.. 30 ثانية فضحت تميم قطر أمام الأمم المتحدة

المواطن - الرياض

فضحت 30 ثانية تميم قطر، الذي زعم أن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب تنفذ حصارًا على قطر.

وقال تميم في كلمته أمام الأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء: “بلادي تحت حصار جائر، ولكنها تتواصل مع العالم الخارجي بنجاح”.

وتعجب نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من كيف تكون قطر تحت حصار وعلى الرغم من ذلك تتواصل مع العالم الخارجي بنجاح، مؤكدين أن تميم كاذب ويحاول أن يشوه الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب، خاصةً وأنه اختار الوقوف في صف إيران والتطرف بدلًا من الوحدة والتلاحم العربي.

وعلى الرغم من تأكيد الدول الأربع كثيرًا أنها لا تنفذ حصارًا بل مقاطعة، إلا أن تميم يلعب على وتر الاستعطاف العالمي، ويسعى كذبًا للحصول على تأييد زائف يجعله مستمرًّا في دعم الإرهاب، وهو ما كشفه العالم.

في 30 ثانية .. تميم يكذب تميم .. يقول : بلادي تحت حصار جائر ولكنها

تتواصل مع العالم الخارجي بنجاح 🤣 #يتيم_المجد_يلطم_فالامم_المتحده pic.twitter.com/7gBT9w0gce — بن عويد #2030 🇸🇦 (@fdeet_alnssr) September 19, 2017







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