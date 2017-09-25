شاهد.. COMAN روبوت جديد رشيق يتقن السير كالإنسان

المواطن - وكالات

تمكن الباحثون خلال السنوات الماضية من تطوير روبوتات يمكنها السير، ولكن المشكلة التي كانت تواجههم أن طريقة سير الروبوتات لا تشبه البشر بشكل مطابق، بل إنها تتخذ خطواتها بحذر، ويعتقد الباحثون السويسريون أنهم يستطيعون التغلب على تلك المشكلة، إذ يعلمون على تطوير روبوت دون رأس مصمم خصيصًا لإتقان المشي، وهو أكثر رشاقة ومزود بمزيج من المفاصل المرنة وخوارزمية التحكم التي تساعده في فهم جسده بشكل جيد.



والروبوت الجديد يحمل اسم COMAN ويأتي مع مجموعة من المزايا التكنولوجية الحديثة التي تساعده على السير بشكل طبيعي يشبه البشر إلى حد كبير، والتنقل عبر الأسطح غير المستوية مثل الدرج، والتعامل بشكل مناسب مع المفاجآت التي يمكن أن تحدث على الطريق، فعلى سبيل المثال إذا دفعت الروبوت فإنه يعرف بالضبط أين يضع قدمه بحيث لا يفقد توازنه.

ووفقًا لموقع engadget الأميركي، فالتكنولوجيا الجديدة تهدف في المقام الأول إلى تطوير روبوتات لديها نفس خصائص البشر الجسدية خاصة المتعلقة بالحركة ورد الفعل.







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