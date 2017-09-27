شجاعة المساعد أنقذت الطائرة بعد وفاة الطيار

المواطن - وكالات

تمكن مساعد طيار طائرة إماراتية من الهبوط بعد وفاة قائد الطائرة أثناء التحليق فوق الأجواء الكويتية.

وهبطت طائرة الشحن التابعة لطيران الاتحاد بشكل اضطراري في مطار الكويت الدولي، صباح اليوم بينما كانت في طريقها من الإمارات إلى هولندا.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، إن برج المراقبة كان قد تلقى بلاغاً في تمام الساعة السابعة صباحاً من إحدى الطائرات العابرة فوق الأجواء الكويتية يفيد بتعرض قائد الطائرة لعارض صحي مفاجئ.

وأشارت إلى أنه تم التعامل مع البلاغ حسب إجراءات الطوارئ والسلامة المتبعة، وهبطت الطائرة بسلام، وهرعت فرق الإسعاف إلى موقع الطائرة إلا أن الطيار كان قد فارق الحياة.

وقالت الشركة إن أحد طياريها قد توفي أثناء التحليق على متن الرحلة رقم 927 المتجهة من أبوظبي إلى أمستردام وتمكن المساعد الأول من الهبوط بالرحلة في مطار الكويت الدولي.







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