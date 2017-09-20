شراكة بين بلومبيرغ ومسك في منتدى الأعمال العالمي .. الطاقة والعولمة والتنمية أبرز الملفات

المواطن - نيويورك

أعلنت بلومبيرغ انطلاق منتدى الأعمال العالمي حيث سيتم النقاش حول أفضل سبل التعامل مع الفرص والتحديات الجديدة للنمو الاقتصادي العالمي.

ويقام المنتدى لمدة يوم واحد في فندق بلازا في مدينة نيويورك اليوم ، بحضور ٣٠٠ شخصية من رؤساء الدول والحكومات ومن كبار التنفيذيين وقادة قطاع الأعمال في العالم.

الطاقة والعولمة والتنمية المستدامة ودور القطاعين التجاري والحكومي في تعزيز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، ستكون ملفات حاضرة في المنتدى الذي تنظمه بلومبيرغ بالشراكة مع كل من مجموعة علي بابا، دانغوت للصناعات المحدودة؛ شركة إكسور القابضة ؛ مجموعة ماهيندرا؛ بالإضافة إلى مؤسسة محمد بن سلمان (مسك الخيرية).

وسيكون الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في مقدمة المتحدثين في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاقتصاد العالمي التي ستتضمن على التوالي كلمات لكل من مايكل بلومبيرغ المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة بلومبيرغ، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومن ثم كلمة لرجل الأعمال الصيني جاك ما المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة علي بابا.

فيما تشهد جلسات المنتدى العالمي مشاركة عدد من السياسيين والاقتصاديين منهم الرئيس التركي رجب طيب أردوجان، ورئيس وزراء كندا جستن ترودو، ورئيس وزراء هولندا مارك روتة، وفيدريكا موغريني الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، وتيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل، ومعالي المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.

أما أبرز المحاور المطروحة فتتعلق بفرص العولمة وتحدياتها، وتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي، وكيفية إنجاح المؤسسات المالية، بجانب بحث آفاق التجارة ، وتغير المناخ، ودور الأمم المتحدة في تعزيز قطاع الأعمال ، كما سيناقش المتحدثون مستقبل المدن العالمية ومتغيرات الاقتصاد العالمي، مع التطرق كذلك إلى واقع الاتحاد الأوروبي، وأهداف التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

في جانب آخر، يناقش المنتدى مستقبل الطاقة والتنمية والاستثمار في الشرق الأوسط كما يخصص جلسة عن قراءة مستقبل المملكة العربية السعودية في ظل الشراكات والفرص الاستراتيجية التي تشكلت وفقاً لرؤية المملكة 2030، وكيف أصبحت المملكة قائداً عالمياً في التحول الاقتصادي والاستثمارات طويلة المدى، وفي توفير الفرص للأجيال القادمة.

الجلسة التي يستضيفها ويقدمها جوش ستينر مدير الصناعات الرئيسية في بلومبيرغ، وبدعم وتنظيم مؤسسة مسك الخيرية تضم أربعة وزراء سعوديين هم معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، معالي وزير الخارجية عادل الجبير، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، ومعالي المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان وبمشاركة أكثر من ٢٠ رئيسًا تنفيذيًا لكبرى الشركات العالمية.

الجدير بالذكر بأن هذا المنتدى يعد أحد الأحداث العالمية التي تعمل من خلالها مؤسسة محمد بن سلمان (مسك الخيرية) على تفعيل شراكاتها مع عدة مؤسسات دولية كبرى بما يسهم في تكريس توجهها الاستراتيجي بدعم وتمكين الشباب السعودي وتعزيز دورهم الرئيسي في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.







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