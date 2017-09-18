شغب في مدينة أميركية بسبب قرار براءة عنصري

المواطن - وكالات

توتر كبير تشهده مدينة سانت لويس الأميركية، بعد تبرئة شرطي قتل أميركيًّا من أصول إفريقية، بقرار قضائي.

وتسبب القرار في تظاهرات وأعمال عنف ألغت حفلين موسيقيين في عطلة نهاية الأسبوع.

وأوقفت الشرطة المحلية 9 أشخاص على الأقل، كما استجوبت 30 آخرين، بعد قيام أشخاص مساء أمس الأول السبت، بتحطيم واجهات المحلات عقب تظاهرة سلمية.

وأكد حاكم ميسوري إريك غرايتنز: “رمى مجرمون مساء السبت الحجارة وكسروا واجهات محلات.. اعتقدوا أنه بالإمكان فعل ذلك والإفلات من العقاب، لكنهم أخطأوا.. الشرطة ألقت القبض عليهم ووضعتهم في السجن”.







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