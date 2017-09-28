شلل يصيب حركة الطيران العالمي بعد انقطاع الكهرباء

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

أصابت حالة من الشلل التام عددا من المطارات الرئيسية حول العالم، أدت إلى تأخر بعض الرحلات الجوية على متن العديد من الشركات الدولية العملاقة المتخصصة في الطيران، مثل الخطوط الجوية البريطانية والألمانية والأميركية، في واقعة استمرت لبضع ساعات.

ووفقًا لصحيفة “الإندبندنت” البريطانية، والتي سلطت الضوء على هذه الواقعة بشكل خاص، فإن عطل بالأنظمة المتحكمة في حركة الطيران الداخلية والخارجية، كانت وراء الشلل التام الذي ساد في عدد لا بأس به من المطارات والموانئ الجوية في شتى أنحاء العالم.

وتسبب الخلل في أنظمة إدارة الرحلات، والذي تعمل به 125 شركة حول العالم، في إصابة بعض المطارات بحالة من التكدس الجماهيري، خاصة بعد أن تم الإعلان عن تأخر بعض الرحلات، ما أدى زيادة عدد الجماهير الموجودة في بعض المطارات ببريطاينا والولايات المتحدة.

وفسر المسؤولون في المطارات الدولية هذا الخلل بسبب انقطاع التيار الكهربائي في العديد من المناطق المتصلة بالمطارات، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث بعض القطات بالأنظمة المتحكمة، والتي لا تزال لم تعد للعمل بصورتها المعتادة، غير أن المعنيين بالأمر يحاولون الآن إصلاح المشكلة بشكل تام، إلا أن ذلك قد يتطلب المزيد من الوقت.

وظهرت المشكلة الفنية بشكل رئيسي في عدد من أكبر المطارات في العالم، بما في ذلك “غاتويك” بلندن، وشارل ديغول في باريس ومطار ريغان في واشنطن، كما أبلغ الركاب في سنغافورة وملبورن عن مشاكلات مماثلة.

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