صحة الشرقية تستهدف 15 ألف زائر ضمن فعاليات اليوم الوطني بالدمام

المواطن_ نوف العايد_ الشرقية

تشارك المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، في فعاليات اليوم الوطني الـ87، بإقامة عدد من المعارض التوعوية في المجمعات التجارية وحملة للتبرع بالدم، وتستمر حتى يوم غد السبت.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، مطلق بن محمد الجلعود، أن الفعاليات تنطلق في مجمع دارين مول ومجمع العثيم مول بالدمام ، إضافة إلى مركز الأمير سلطان للعلوم والتقنية (سايتك) بمدينة الخبر من خلال وجود 16 ممرضًا وممرضة تابعين لصحة الشرقية يوجدون من خلال نقاط فحص المتسوقين عن أمراض السكري والضغط، كذلك توعية أفراد المجتمع بمسببات الإصابة بهذه الأمراض وسبل الوقاية منها والحث على تناول الغذاء الصحي وممارسة الأنشطة الرياضية لتفادي الإصابة بتلك الأمراض.

وأشار الجلعود إلى أن صحة الشرقية تستهدف من خلال حملته المتزامنة مع فعاليات اليوم الوطني الوصول إلى 15 ألف زائر على مدى يومين.

وبين الجلعود أن المختبر الإقليمي وبنك الدم التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ينظم يومي الجمعة والسبت حملة للتبرع بالدم في مقر بنك الدم بالدمام، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للمملكة تحت شعار “دمي لوطني”، وتتاح الفرصة لجميع المواطنين للتبرع بالدم في المركز.