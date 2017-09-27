صدام الكبار.. أتليتكو يستضيف تشيلسي في الشامبيونزليج

المواطن - وكالات

يترقب عشاق الساحرة المستديرة المباراة النارية بين فريق تشيلسي الإنجليزي ومضيفه أتليتكو مدريد الإسباني، على ملعب واندا متروبوليتانو، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا “الشامبيونزليج”.

فشل أصحاب الأرض في تحقيق الفوز بالجولة الأولى وسقط في فخ التعادل أمام روما الإيطالي، ويملك أتليتكو مدريد في رصيده نقطةً واحدة يحتل بها المركز الثاني بالمجموعة الثالثة.

وعلى الجانب الآخر حقق تشيلسى أكبر نتيجة فوز في دور المجموعات حتى الآن، وذلك بعدما اكتسح ضيفه كاراباج الأذربيجانى 6-0، ويتصدر جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

ويسعى كل فريق للفوز بالمباراة، وخاصة أنها على ملعب أتليتكو مدريد ووسط جماهيره من أجل الوصول للصدارة، في حين كشّر تشيلسي على أنيابه من الجولة الأولى ولن يسمح للروخي بلانكوس بتحقيق مراده.

وفي الجولة ذاتها وبنفس المجموعة يبحث روما الإيطالي صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط، عن فوزه الأول عندما يلاقي كاراباج الأذربيجانى صاحب المركز الأخير دون رصيد.







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