صراع كبار الكالتشيو.. ميلان يصطدم بروما.. ويوفنتوس مع أتالانتا

المواطن - وكالات

يواجه اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفتوس نظيره مضيفه اتالانتا برغامو في الجولة السابعة من عمر مواجهات الدوري الإيطالي للدرجة الأولى “الكالتشيو” 2017-2018.

ويحتل أتالانتا، صاحب الأرض والضيافة، المركز التاسع في الدوري المحلي برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين وخسارتين، بفارق 10 نقاط عن المتصدرين يوفنتوس ونابولي.

وقبل مواجهة اليوم، تمكن يوفنتوس من فوزه الصعب والمتأخر الأربعاء الماضي على أولمبياكوس اليوناني بهدفين دون مقابل وتعويض سقوطه الكبير في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا أمام برشلونة الاسباني صفر-3 وهو وصيف بطل النسخة الأخيرة.

ويسعى يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي في آخر 6 مواسم على التوالي، لمواصلة سلسلة عروضه المميزة في الدوري عن طريق الفوز اليوم على أتالانتا، وانتظار ما ستسفر عن مباراة نابولي من أجل اعتلاء صدارة المسابقة.

وتبرز في هذه الجولة قمة فريق ميلان صاحب المركز السادس، وضيفه روما صاحب الخامس (لكل منهما 12 نقطة)، بعد مرور 6 جولات من عمر الكالتشيو.

حالة روما وميلان متشابهة تقريباً على الصعيد الأوروبي، إذ حقق ميلان فوزه الثاني توالياً في الدوري الأوروبي، بصعوبة على ضيفه رييكا الكرواتي 3-2.

وفي المقابل فاز روما بصعوبة على قره باخ الأذربيجاني 2-1 في دوري الأبطال بعد أن تعادل سلباً مع أتلتيكو مدريد الاسباني في الجولة الأولى.







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