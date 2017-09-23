صراع ناري بين القادسية والفيصلي على ذهبي الدوري

المواطن - الرياض

يلاقي اليوم السبت، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفيصلي نظيره القادسية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)، ضمن مواجهات الجولة الرابعة “جولة الوطن” من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2017-2018.

يدخل الفريقان المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز من أجل الوصول للمربع الذهبي بالدوري السعودي، حيث يملك كل فريق 6 نقاط جمعها من انتصارين وخسارة واحدة.

الفيصلي صاحب المركز الخامس بـ 6 نقاط وبفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر، يسعى للفوز اليوم على القادسية من أجل تحقيق العلامة الكاملة ومواصلة رحلة انتصاراته بالدوري حيث فاز في آخر جولتين على التوالي.

وفي المقابل يسعى القادسية تحت قيادة مدربه الشاب التونسي ناصيف البياوي للفوز على الفيصلي من أجل ضمان التواجد في المربع الذهبي خلال الجولات المقبلة حال المحافظة على الانتصارات.

وكان آخر لقاء قد جمع بين القادسية والفيصلي، انتهى بخسارة بنو قادس 3-2 في الدور الثاني بالدوري الموسم المنصرم.







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