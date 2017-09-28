صعوبات القراءة عند كبار السن تهددهم بالعمى

المواطن - وكالات

قالت الجمعية الألمانية لطب العيون، إن مواجهة صعوبات عند القراءة، مثل قراءة الصحف والكتب أو قراءة ساعة اليد، تستلزم استشارة طبيب عيون فوراً لأنها قد تشير إلى الإصابة بما يعرف بالتنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

ومن الأعراض الأخرى الدالة على هذا المرض الرؤية المشوهة، كرؤية إطار الباب بشكل مقوس وليس بشكل مستقيم. وأوضحت الرابطة أن البقعة تقع في شبكية العين، وهي المسؤولة عن رؤية التفاصيل بوضوح. ويعاني مرضى التنكس البقعي من خلل في وظيفة البقعة.

وينبغي تشخيص المرض في أقرب وقت ممكن لأنه يهدد المريض بفقدان البصر. وفي النوع “الرطب” من المرض يمكن تأجيل حدوث هذا الخطر بشكل واضح، في حين لا يمكن علاج النوع “الجاف” منه بشكل فعال حتى الآن.







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