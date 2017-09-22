صعود أسعار النفط قبل اجتماع فيينا بساعات

المواطن - وكالات

صعدت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مع ترقب السوق اجتماعًا يعقد في فيينا اليوم لمعرفة ما إن كان كبار منتجي الخام سيمددون اتفاق خفض الإنتاج لما بعد مارس المقبل.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة ثمانية سنتات أو 0.14% عن سعر التسوية السابقة، ليصل إلى 56.51 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 12 سنتًا أو 0.24% إلى 50.67 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين الآخرين اجتماعًا في فيينا، لمناقشة احتمال تمديد اتفاق خفض الإمدادات الذي يهدف لتعزيز الأسعار.







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