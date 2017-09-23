صلة تعلن أسعار تذاكر موقعة الهلال وبيروزي

المواطن - الرياض

أعلنت شركة صلة، اليوم السبت، أسعار تذاكر مباراة الهلال أمام ضيفه بيروزي في ذهاب الدور نصف النهائي من عمر منافسات دوري أبطال آسيا 2017.

وفتحت عملية بيع التذاكر داخل نادي الهلال بداية من الساعة الرابعة وستستمر حتى العاشرة مساء اليوم، في حين ستستمر عملية البيع بالعاصمة الإماراتية.

وجاءت أسعار التذاكر كما يلي:

الدرجة العادية: 35 ريالًا، وتشمل 12500 مقعد.

الدرجة الممتازة: 200 ريال، وتشمل 2018 مقعدًا.

المنصة: 600 ريال، وتشمل 320 مقعدًا.

ومن المقرر أن يلاقي الهلال ضيفه بيروزي الإيراني، يوم الثلاثاء المقبل، على إستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي في ذهاب الدور نصف النهائي من عمر منافسات دوري أبطال آسيا 2017.

وتأهل الهلال للدور نصف النهائي بعدما فاز على العين الإماراتي 3- 0 ذهابًا وإيابًا، في حين صعد الفريق الإيراني على حساب أهلي جدة بنتيجة 5- 3 في مجموع المباراتين.

ويسعى الهلال تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، لتحقيق الفوز على بيروزي الإيراني من أجل تسهيل مهمة لقاء الإياب المقرر له يوم 17 من الشهر المقبل.







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