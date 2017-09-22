صندوق اليوم الوطني فعالية تقام للمرة الأولى عربيًّا

المواطن - أمل عمر - الرياض

ضمن احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ87، تنظم هيئة الترفيه فعالية صندوق اليوم الوطني، والتي تقام للمرة الأولى عربيًّا، تزامنًا في 3 مدن سعودية في كلٍّ من الرياض وجدة والدمام، غدًا السبت.

وستشمل الفعالية عرض الوسائط المتعددة (Hologram)، الذي يستمر لـمدة 8 دقائق، ويصاحب ذلك عد تنازلي بساعة إلكترونية قبل افتتاحه، ليكشف عن مفاجئة غير متوقعة للجمهور تحدث لأول مرة في العالم العربي، على أنه وفي الوقت المنتظر لافتتاح الصندوق، سيكون هناك فعاليات متعددة يستمتع بها الجمهور لـ60 دقيقة قبل بدء العرض الرئيسي.

وسيتمكن الجمهور من المشاركة في هذه الفعالية التي ستقام في حديقة مكتبة الملك فهد في الرياض، وممشى شارع فلسطين في كورنيش جدة، والواجهة البحرية في الدمام من الساعة 8 مساء وحتى 12 منتصف الليل.







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